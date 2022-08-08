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Пятнадцать новых школ откроется в Подмосковье к 1 сентября

Ирина Игнатенко
Общество
Пятнадцать новых школ откроется в Подмосковье к 1 сентября
Фото: mosreg.ru

Более миллиона детей придут в школы Подмосковья в новом учебном году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что к 1 сентября должны быть готовы все образовательные учреждения — и уже действующие, и новые.

Он сообщил, что осенью в регионе откроется 15 новых школ. Всего до конца года начнут работать 25 образовательных учреждений.

На контроле находятся не только стройки, но и капитальный ремонт школ — в этом году их отремонтируют порядка 60.

Среди самых масштабных проектов этого года школа в Павловском Посаде на 1100 человек, школа в Опалихе на 825 мест, школа в Лобне на 400 мест, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в физтехлицее появится новый кампус для начальной школы.

Андрей Воробьев отметил важность досрочного завершения работ на строительных площадках школ. По словам губернатора, за год построить школу на 1,1 тыс. мест — непростая задача. При этом современные технологии позволяют это делать, передает РИАМО.

В настоящее время межведомственные комиссии осуществляют приемку готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому учебному году в Подмосковье.

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