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Главные новости к утру 9 августа

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 9 августа
Фото: Pexels

На территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий России и ее президента Владимира Путина. Это связано с растущим уровнем недовольства экономической политикой властей и большим количеством санкций, введенных в отношении Москвы, объяснил политический обозреватель Герхард Лехнер.

Цены на арендное жилье в России осенью могут вырасти на 10–20 процентов. Об этом сообщили журналистам участники рынка недвижимости. В столичном регионе и Санкт-Петербурге ближе к осени средняя стоимость аренды вырастет на 10 процентов минимум, а иногда и на 20 процентов в отдельных, самых популярных и востребованных жилплощадях.

Минимум 100 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) принимали участие в обыске имения экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Политик связал эти обыски с вероятным участием в президентской гонке 2024 года.

Торговля между Россией и Соединенными Штатами Америки заметно снизилась по причине антироссийских санкций и контрмер Москвы. Поставки отечественной продукции за океан сократились до минимума за последние 18 лет и находятся на уровне 2004 года.

Австралийская певица и актриса, четырехкратный лауреат музыкальной премии «Грэмми», звезда фильма «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон скончалась на 74-м году жизни на своем ранчо, расположенном на юге Калифорнии.

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