Режим ограничений полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 17 августа

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Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 17 августа. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 17 августа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Однако российским авиакомпаниям предложили альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает сайт Росавиации.

До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, как россиянам летать в другие страны через Хельсинки без проблем. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что оформленная финская мультивиза с возможностью длительного пребывания в дальнейшем может позволить направляться в любые страны шенгенской зоны.