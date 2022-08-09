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Биолог пояснил, в каком случае бузина может вызвать отравление

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Биолог пояснил, в каком случае бузина может вызвать отравление
Фото: Pexels

Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что в настоящее время бузину есть нельзя. Сейчас бузина является неспелой — в ягодах очень много алкалоидов, которые вызывают сильные колики и представляют особую опасность для детей. Бузина поспевает только в сентябре.

Биолог отметил, что почти все части этого растения используются в медицинских целях. В ход идут даже ягоды, но только спелые. Отвар из листьев бузины способен помочь при простуде и вирусных заболеваниях.

Биолог добавил, что до летального исхода поедание бузины, скорее всего, не доведет, но будет необходимо сделать промывание желудка, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик отравился бузиной в Парголове. Ребенок был доставлен в больницу, передает ФАН.

До этого Павел Глазков рассказал, какая ежевика встречается в лесах Ленобласти.

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