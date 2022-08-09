«Пилит сук, на котором сидит»: Захарова обвинила Twitter в нарушении свободы слова

Фото: МИД РФ

Заблокировав англоязычный аккаунт российского МИД, Twitter нарушил принципы свободы слова. Такое заявление сделала во вторник, 9 августа, официальный представитель министерства Мария Захарова.

— Своими неумными действиями, попирающими принцип свободы слова, Twitter с упорством, достойным лучшего применения, пилит сук, на котором сидит, — отметила она.

Twitter 5 августа заблокировал аккаунт МИД на английском языке из-за опубликованного поста с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Захарова напомнила, что никаких подобных санкций не накладывали на украинские СМИ и политиков, когда те публиковали откровенные фейки. Однако деятельность аккаунтов российских посольств неоднократно приостанавливали, пытаясь «заткнуть рот», написала дипломат в своем Telegram-канале.

9 апреля Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор». При этом глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что видеохостинг YouTube не планируют закрывать в России.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что к возникновению пандемии коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию.