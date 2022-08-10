Мэр Горловки сообщил о мощных боях в районе поселка Зайцево

Фото: Минобороны РФ

Сильные бои идут в районе поселка Зайцево бывшей Донецкой области. Об этом сообщил мэр соседнего населенного пункта Горловка Иван Приходько.

— Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил, — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей не покидать укрытий и максимально ограничить перемещение по городу.

Накануне Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) полностью овладела ситуацией на площади завода Knauf Gips в промзоне города Соледара в Донецкой народной республике, контролируемой армией Украины.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции.

Глава ДНР Денис Пушилин 9 августа сообщил, что американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал приехал в СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке.