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Главные новости к утру 11 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 11 августа
Фото: Pexels

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака. Зона поражения составляет два километра.

Ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса, который представляет собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». Опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить.

Пожар произошел в воинской части в Долгопрудном на площади 1200 «квадратов». Из здания эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В Запорожье назвали желаемую дату референдума по вхождению в состав России — глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти Запорожской области желали бы провести референдум по вхождению региона в состав РФ 11 сентября.

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР нашли обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. По их словам, тела находились около воронок от разрывов артиллерийских снарядов.

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