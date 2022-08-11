Захарова объяснила решение Латвии признать РФ террористическим государством «животной ксенофобией»

Фото: МИД РФ

Решение Латвии о признании РФ террористическим государством обусловлено «животной ксенофобией». Об этом в четверг, 11 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты, — прокомментировала дипломат решение парламента Латвии в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Сейм Латвии 11 августа принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

Несколько дней назад посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок.

27 июля стало известно, что временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка вызвана в российское дипломатическое ведомство. Ей был выражен протест и вручена соответствующая нота по поводу провокаций со стороны латвийских правоохранительных органов. Силовики оказывают грубое давление на россиян при въезде на территорию республики, выдвигая требования подписать подготовленный документ о несогласии с политикой РФ.