Стали известны возможные названия российской сети кофеен Starbucks

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Стали известны три возможных варианта нового названия для российской сети кофеен Starbucks: Stars Coffee, Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee. Об этом стало известно в пятницу, 12 августа.

Уточняется, что товарные знаки с такими названиями ресторатор Антон Пинский подал в Роспатент, передает телеканал «Звезда».

Недавно рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о приобретении всех российских активов сети Starbucks, а также анонсировал открытие первых точек. По его словам, ребрендинг не будет большим. Музыкант предложил всем желающим принять участие в разработке нового названия и логотипа. Лучший дизайн украсит более 200 кофеен на территории страны, заверил он.

Starbucks закрыла свои кофейни в России еще 10 марта из-за ситуации на Украине. В конце мая компания сообщила, что «приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке». Тогда же Starbucks начала искать покупателей для продажи им своего российского бизнеса.

Спустя два месяца Starbucks удалось найти покупателей для продажи им своего российского бизнеса. Ими стали Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика».