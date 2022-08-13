Главные новости к утру 13 августа

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Сербия подтверждает свое стремление сохранить свою независимую политику в отношении антироссийских санкций и не планирует вводить их. Такое заявление сделал президент балканского государства Александр Вучич в эфире одного из местных телеканалов.

Обыск на территории поместья бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном до этого документе говорится о том, что экс-главу Белого дома подозревают в нарушении «Закона о шпионаже».

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами газеты «Известия» и предпринимает все необходимое для содействия сотрудникам издания. Корреспондент газеты Ксения Солдатова и оператор СМИ Дмитрий Тимофеев были задержаны на территории Эстонии, а в чем их обвиняют — неизвестно.

Приходящий из Европы антициклон принесет на выходные в ряд поволжских и южных регионов России жару до 37–40 градусов выше нуля, рассказал журналистам научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси впервые за последние 17 лет не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч», учрежденную французским журналом France Football.