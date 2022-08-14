Жителям столицы рассказали о главных событиях недели в социальной сфере

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресс-служба мэра и правительства Москвы в воскресенье, 14 августа, рассказала горожанам о главных событиях социальной сферы за прошедшую неделю.

Так, 9 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт. Отмечается, что нововведение позволило отказаться от введения медицинских карт в бумажном формате. Старые документы будут перевезены в роботизированный кластер Главархива. На месте бывших картохранилищ специалисты оборудуют комфортные помещения для врачей.

Еще три поликлиники открыли в столице после капитального ремонта по новому московскому стандарту. Они смогут принять почти 100 тысяч жителей в районах Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино. В общей сложности работы были проведены в 58 поликлиниках города.

Число желающих пройти первичную специализированную аккредитацию в Кадровом центре департамента здравоохранения значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. За два месяца соответствующее заявление подали более трех тысяч ординаторов.

Также стало известно, что за два года существования проекта «Персональный онкопомощник» его специалисты помогли почти 90 тысячам горожан. Основная цель проекта — поддержка пациентов с подозрением на онкологию или уже подтвержденным диагнозом. Специалисты помогают записаться на прием к врачу или на обследование, напоминают о прохождении диагностики и так далее.

Анастасия Ракова напомнила о начале нового сезона проекта «Московское долголетие», который стартует в сентябре. В нем акцент будет сделан не на спортивные и творческие занятия, как летом, а на образовательный процесс, уточнила она.

По итогам завершившегося учебного года каждому восьмому выпускнику в столице вручили медаль «За особые успехи в обучении». Эти ребята смогут получить 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы полностью завершилось обучение по направлениям «Оториноларингология», «Офтальмология» и «Дерматовенерология». Повысил квалификацию в Кадровом центре депздрава каждый третий столичный врач общей практики.

Кроме того, почти 110 тысяч москвичей узнали, как помочь психике справиться с условиями городского ритма и где найти время на общение с близкими, благодаря лекторию «Здоровая Москва», передает официальный сайт мэра Москвы.