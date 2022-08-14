Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой ждет восьмого ребенка

8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Евгений и Наталья Тепляковы, чья девятилетняя дочь Алиса учится в МГУ, сообщили о скором пополнении в семье. Наталья ждет восьмого ребенка.

— Мы взвесили детей и делимся результатами: 35.7, 34, 22.5, 20.1, 19, 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо — за 130, под 140. Мама беременна, — написали Тепляковы в своем блоге.

Радостной новостью семья поделилась на их странице на Livejournal.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ в феврале прошлого года. Она начала обучение на факультете психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

После устроенного в декабре 2021 года отцом студентки скандала одному из сотрудников учебного заведения потребовалась медицинская помощь. Отец Тепляковой напал на завкафедрой вуза. После этого девочка в университете больше не появлялась.

17 марта сообщалось, что Теплякова так и не пришла в вуз, чтобы закрыть «хвосты». Также семья девочки не отвечает на звонки и письма из университета.

Позднее стало известно, что Тепляков подал документы своей дочери на бюджетные места в университет «Синергия». Уточняется, что девочка-вундеркинд может поступить по программам «Информационные системы и технологии» и «Педагогическое образование».