Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сайт маркетплейса Wildberries вернулся к прежнему названию

Александр Афонин
Общество
Сайт маркетплейса Wildberries вернулся к прежнему названию
Фото: shutterstock

Маркетплейс Wildberries вернул прежнее название своего сайта. Соответствующее обновление появилось на портале интернет-магазина во вторник, 16 августа.

Накануне стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки», что является дословным переводом английского наименования.

Позже в пресс-службе Wildberries объяснили причину переименования сайта на «Ягодки». Отмечается, что смена названия является частью маркетинговой акции. Кроме того, в компании не отрицали официальную смену имени.

Опрошенные «Вечерней Москвой» маркетологи рассказали, нужны ли отечественным брендам и компаниям русские названия. Они отметили, что иностранные названия делают восприятие бренда как более престижного. Это, в свою очередь, способствует более активным продажам.

Кроме того, эксперты рассказали «ВМ», потеряет ли Wildberries аудиторию и деньги после смены названия. Директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева отметила, что со временем ядерная аудитория маркетплейса привыкнет к новому названию, однако финансовые потери для компании неизбежны.

новое название Интернет-магазины Маркетинг
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте