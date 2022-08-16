Литовские банки могут принять оплату транзита в Калининград в виде исключения

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Минтранс Литвы попросил банки страны создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининградскую область. Об этом во вторник, 16 августа, сообщило агентство ELTA.

Накануне литовский «Шяуляй банк», через который проходили платежи за транзит в Калининград, прекратил операции с российской стороной в рублях.

— Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом, — следует из сообщения министерства.

Отмечается, что банки, ассоциация банков Литвы и ответственные организации на постоянной основе проводят консультации в отношении каждого конкретного случая, но окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений, передает РИА Новости.

Глава посольства РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь сообщил, что «Шяуляй банк» прекратит проводить банковские операции с российской стороной с 1 сентября.

Литва 18 июня ограничила транзит грузов между Калининградской областью и другими регионами России по железной дороге, проходящей через ее территорию. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.