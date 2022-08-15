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Литовский «Шяуляй банк» остановил операции с Россией с 15 августа

Полина Долганова
В мире
Литовский «Шяуляй банк» остановил операции с Россией с 15 августа
Фото: depositphotos

Литовский «Шяуляй банк», через который проходили платежи за транзит в Калининград, с 15 августа прекращает операции с российской стороной в рублях. Об этом сообщил представитель литовской ассоциации банков.

Уточняется, что расчеты в других валютах будут остановлены с 1 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

Недавно глава посольства РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь сообщил, что литовский «Шяуляй банк», который обслуживает транзит через Калининград, с 1 сентября прекратит проводить банковские операции с российской стороной.

В середине июля СМИ сообщили, что ЕС договорился с Россией о снятии запрета на транзит грузов в Калининградскую область. Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», на каких условиях стороны смогли прийти к соглашению.

Литва 18 июня ограничила транзит грузов между Калининградской областью и другими регионами России по железной дороге, проходящей через ее территорию. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

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