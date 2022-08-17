Илон Маск назвал свои слова о покупке «Манчестер Юнайтед» шуткой

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Американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение о то, что он собирается приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

— Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд, — ответил Маск в комментариях своим подписчикам в социальной сети Twitter.

До этого предприниматель заявил о намерении купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Уточняется, что так американский бизнесмен прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его позиции по внутриполитической обстановки в Соединенных Штатах.

В конце июля португальский футболист Криштиану Роналду сообщил клубу «Манчестер Юнайтед» о намерении расторгнуть контракт. По словам Роналду, он не хочет проводить сезон в составе команды из-за того, что она не играет в Лиге чемпионов. В «Манчестере» отпускать Роналду не хотят, а контракт со звездой истекает 30 июня 2023 года.