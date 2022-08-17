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Беспилотник спас тонущего в море человека в Анапе

Лейла Алиева
Происшествия
Беспилотник спас тонущего в море человека в Анапе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На Центральном пляже Анапы благодаря дрону удалось спасти тонущего мужчину. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Уточнятся, что благодаря системам мониторинга спасатели обнаружили далеко за пределами разрешенной зоны купания мужчину, который подавал сигналы о помощи. Дежурные оперативно отправили к нему беспилотник, который сбросил мужчине спасательный жилет и, оставшись в воздухе, стал ориентиром для службы спасения.

Пострадавшему была вовремя оказана вся необходимая помощь, заключили в Telegram-канале мэрии.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Накануне столичные спасатели вытащили упавшего в воду мужчину на Терлецких прудах. Отмечается, что во время дневного патрулирования спасатели заметили человека, который упал в водоем и не появился на поверхности. В пяти метрах от берега сотрудник нырнул в воду и поднял пострадавшего с глубины.

Также спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» 31 июля вытащили из воды тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. Во время патрулирования спасатели заметили тонувшего человека, а в 25 метрах от берега его подняли из воды.

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