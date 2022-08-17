Несмотря на давление США: почему Япония возобновила закупку нефти у России

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Япония в июле нынешнего года снова начала импортировать российскую нефть, однако ее объем сократился на 65 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные японского министерства финансов. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», почему Япония вновь начала закупать нефть у России.

По его словам, руководство страны осознало, что доведение до нуля импорта российского сырья негативно сказывается на экономике. Именно поэтому правительство Японии приняло решение, которое положительно скажется на них, несмотря на давление США.

— Правительство Японии осознало, что ничего хорошего от этого нуля они не получили. У них усложнились поставки. Из России они идут напрямую и хорошо налажены. Также изменились цена и удобство. Все стало намного хуже, чем было до этого решения. Чисто экономическое соображение, которое вынудило их вернуться к импорту наших нефтепродуктов. Отмечу, что японцы очень прагматичные. Хоть они и находятся под сильным влиянием США, у них есть довольно значительное самостоятельное мышление. Я думаю, тот факт, что Япония вернулась к закупкам нефти у России, подаст пример другим странам принимать логически выверенные решения, — рассказал эксперт.

Кроме того, несколько компаний из Японии, приобретающих газ с «Сахалина-2», уже получили уведомление относительно перевода проекта к новому оператору. Беляев уверен, что проект будет работать на достаточной мощности и обеспечивать японский рынок.

— Проект «Сахалин-2» продолжает развиваться и работать. Он в том числе предназначен для того, чтобы снабжать Японию вне зависимости от наличия там пакета их владений. Главное, что продукция, которая будет поступать от этого предприятия, в значительной части предназначена для японского рынка. Этот фактор определяет остальную судьбу «Сахалина-2». Он будет работать на достаточно полную мощность — это вполне достоверный прогноз, — подчеркнул аналитик.

Собеседник «ВМ» также рассказал, что отношения Японии и России нельзя назвать дружественными. Однако Токио понимает, что зависит от российских энергоресурсов.

— Отношения Москвы и Токио никогда не были особо теплыми. Одна из причин — проблемы северных территорий. Более того, у нас до сих пор формально не заключен мирный договор с Японией. Однако есть периоды, когда в силу прагматизма Токио и трезвой оценки ситуации об отсутствии собственных природных ресурсов они понимают, что сильно зависят от России. Эти факторы заставляют Японию вне зависимости от давления других стран соблюдать статус-кво и не обострять с нами отношения, — подытожил Беляев.

Ранее появилась информация, что Япония желает сохранить участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По словам министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, данные проекты очень важны для страны с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов. Кроме того, японская Sodeco владеет 30 процентами в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», а главное значение для страны имеет «Сахалин-2», на который приходится почти весь объем импорта СПГ из РФ.