Власти Крыма сообщили о срабатывании систем ПВО в Керчи

Фото: Минобороны РФ

В Керчи, по предварительным данным, сработали системы ПВО. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в четверг, 18 августа.

— Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО, — сказал чиновник.

При этом опасности для города и Крымского моста нет, написал Крючков в Telegram-канале.

16 августа на севере полуострова произошла детонация боеприпасов в здании бывшей фермы. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села.

В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями.

Еще один человек оказался зажат стеной в результате инцидента. Их жизни, как подчеркивается, ничего не угрожает.

Вскоре разрывы боеприпасов на военном складе прекратились. Из зоны происшествия в Джанкойском районе было эвакуировано около двух тысяч человек.

В Минобороны России сообщили, что детонация боеприпасов произошла в результате диверсии. После инцидента в районе был введен режим ЧС регионального характера.