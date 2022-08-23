Воду из-за жары стали раздавать еще на пяти станциях метро Москвы

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Из-за жаркой погоды в Москве начали бесплатно раздавать питьевую воду еще на пяти станциях метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 23 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылку с водой на станциях «Баррикадная» и «Улица 1905 года», «Водный стадион», «Аэропорт» и «Сокол».

Помимо этого, воду в вечерний час пик будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Кроме того, она будет доступна на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Щербинка, Нижегородская, Домодедово, Люберцы-1, Солнечная, Апрелевка, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Во вторник, 23 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 27–32 градусов тепла.