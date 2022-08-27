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Главные новости к утру 27 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 27 августа
Фото: Вечерняя Москва

В тюменском селе три девочки-подростка избили и изнасиловали мужчину. Очевидцы рассказали, что мужчина проехал свою остановку и остался ночевать на вокзале, дожидаясь следующего поезда. Подростки утверждают, что пострадавший — сексуальный маньяк и домогался их.

Заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал забыть, что Косово — это Сербия. Он сказал, что был на переговорах с целью послать сигнал: разрешение спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила французскую спортсменку Диан Парри в полуфинале турнира в канадском Гранби (WTA-250). Матч длился 63 минуты. Касаткина выиграла с разгромным счетом в двух сетах 6:2, 6:0.

Соединенные Штаты заявили, что ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) несет РФ. Об этом сказал спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

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