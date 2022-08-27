Нумизмат Бабаев рассказал, какие монеты могут стать ценными в будущем

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Больше половины россиян признались, что у них есть копилка с монетами, сообщает РБК. Нумизмат Кирилл Бабаев рассказал «Вечерней Москве», какие современные и привычные сегодня монеты станут ценными в будущем.

По его словам, востребованными и дорогими в будущем могут стать юбилейные монеты или те, что посвящены Олимпиаде в Сочи.

— Обычно наиболее редкими являются монеты, которые каким-то образом нестандартно исполнены. Например, юбилейные или те, на которых изображены гербы городов. Я помню, что были монеты, посвященные Олимпиаде и различным регионам страны. Пожалуй, это единственное, что отличает их от обычных монет, которые вряд ли станут редкими, — рассказал Бабаев.

Эксперт отметил, что только ограниченные тиражи монет могут стать ценными в будущем.

— Раньше редкими становились монеты, на которых какой-нибудь символ был повернут не в ту сторону. Однако это, как правило, являлось следствием ошибок при печати. Сегодня при чеканке таких погрешностей уже не допускают, поэтому вероятность появления раритетов крайне мала. Только ограниченные тиражи монет могут иметь коллекционную ценность, но их выпускают очень редко в России, — отметил нумизмат.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал, почему Центробанк предположил, что к концу года в России возобновится выпуск бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей.

Он предположил, что возвращение к прежнему формату связано с составом монет. Юденков отметил, что выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для Центробанка по сравнению с изготовлением металлических денег.