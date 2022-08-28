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«Сутками там сижу»: Лепс рассказал, что зарегистрировался на сайте знакомств

Юлия Курганова
Общество
«Сутками там сижу»: Лепс рассказал, что зарегистрировался на сайте знакомств
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Григорий Лепс в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что зарегистрировался на сайте знакомств.

— Я зарегистрировался на сайте знакомств. О чем вы говорите. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше — лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами все это тухнет как бы. Как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина, — признался артист.

Он добавил, что не исключает возможности снова связать себя узами брака. Также звезда сказал, что хочет еще детей — сына и дочку.

В конце 2021 года Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. Вслед за этим в Сети появились сообщения о том, что артист завел роман с телеведущей Юлией Барановской, но та опровергла эту информацию.

16 июля Лепс с размахом отметил 60-летний юбилей. Артист устроил вечеринку, на которую пригласил коллег и звездных друзей. Также из Сочи в Москву прилетела мама исполнителя Натэлла Семеновна. На юбилее не было только экс-супруги музыканта Анны Шаплыковой. Мать певца уверена, что сын еще воссоединится с бывшей женой, так как их чувства друг к другу еще живы.

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