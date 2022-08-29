«Неуправляемая»: соседка одной из избивших мужчину в Тюмени школьниц рассказала о подростке

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Любовь Гизольдова, соседка Виктории — одной из трех школьниц, избивших инвалида в Тюменской области, рассказала о характере подростка.

— Вика своенравная, гордая, мания величия у нее, неуправляемая. Она никого не слушается. Ее отец заставит что-то делать, она либо не станет, либо через силу будет. Всегда принуждает младшую. Я матери несколько раз говорила, чтобы она присмотрела за ней, — заявила Гизольдова.

По ее словам, к Виктории часто приезжала подруга, которая пристрастила школьницу к курению. Кроме того, у подростка в доме часто собиралась шумная компания, которая мешала окружающим.

Гизольдова подчеркнула, что мать у Виктории работающая, адекватная.

Елена Ильина, соседка другой девушки, принимавшей участие в избиении инвалида, — Елены, рассказала о семье школьницы. Жительница заявила, что у подростка есть брат шестиклассник, который уже занимается распитием алкоголя. Помимо этого, утверждает Ильина, он опасен для окружающих — сельчане как-то заметили, как мальчик душил другого подростка кнутом, передает РЕН ТВ.

Инцидент между школьницами и мужчиной в Тюменской области произошел в результате конфликта на железнодорожном вокзале 26 августа. Пострадавший выхватил телефон у одной из девочек. В результате подростки начали избивать его и снимать происходящее на телефон.

Позже пострадавшего обнаружили с множественными травмами различной степени тяжести. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и другие ранения. Мужчину госпитализировали, в больнице ему удалили селезенку. В процессе расследования выяснилось, что пострадавший является инвалидом второй группы. По факту избиения мужчины было возбуждено уголовное дело.