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Тишина и сладости: врач дал советы для облегчения приступа мигрени

Анастасия Колоскова
Общество
Тишина и сладости: врач дал советы для облегчения приступа мигрени
Фото: depositphotos

Покой, тишина, теплый душ и сладости могут облегчить приступы мигрени. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН Михаил Кутушов.

— При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются теплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушенным светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи, — отметил он.

По словам врача, подходить к лечению мигрени следует комплексно. Так, он посоветовал исправить режим питания, наладить сон, ввести физические нагрузки, а также своевременно проверять состояние сосудов у врача.

Он пояснил, что мигрень является хроническим неврологическим заболеванием, которое проявляется периодическими приступами мучительной головной боли, чаще всего только в одной ее части. Боль может сопровождаться тошнотой и рвотой, а также раздражением от света и шума.

Кутушов уточнил, что на появление мигрени могут повлиять эмоциональные перегрузки, стрессы, переутомление, смена погоды, недостаток или избыток сна, а также прием некоторых медикаментов.

Медик предупредил, что приступы нельзя игнорировать и переносить на ногах. При участившихся проявлениях заболевания он рекомендовал обратиться к врачу и пройти обследование, передает Ura.ru.

До этого врач-невролог, вегетолог Елена Беленко рассказала об особенностях громоподобной головной боли и способах ее лечения.

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