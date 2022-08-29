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Суд арестовал соорганизатора несанкционированного автопробега в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Суд арестовал соорганизатора несанкционированного автопробега в Москве
Фото: Пресс-служба суда

Таганский районный суд арестовал еще одного организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Игоря Блыщика на 10 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Видео: Пресс-служба суда

До этого сообщалось, что Таганский районный суд столицы арестовал организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На тот же срок арестован и его брат-близнец Сергей.

Накануне стало известно, что сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли попытку провести в городе несогласованный автопробег. Участников предупредили о незаконности проведения мероприятия. При этом они готовили наклейки с надписью «Богатые и успешные», которые планировали наклеить на свои автомобили.

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