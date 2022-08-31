Андрей Бочкарев: Основные конструкции станции «Лианозово» готовы более чем на 80 процентов

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Специалисты выполнили более 80 процентов монолитных работ на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы близятся к завершению, в скором времени начнется архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов, — сказал он.

Заммэра добавил, что при отделке станции особе внимание уделяется световому оформлению. Планируется, что по окончании работ у пассажиров будет складываться ощущение солнечного света.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что новую станцию оборудуют элементами современной навигации метро. Проход на станцию выполнят через наземные павильоны и пешеходные переходы. Южный вестибюль будет соединен с существующим подземным переходом под Дмитровским шоссе.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к строительству станции Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ». По его словам, пассажиры в будущем с нее смогут пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца и на Бирюлевскую линию.