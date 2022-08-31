Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Основные конструкции станции «Лианозово» готовы более чем на 80 процентов

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Основные конструкции станции «Лианозово» готовы более чем на 80 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Специалисты выполнили более 80 процентов монолитных работ на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монолитные работы близятся к завершению, в скором времени начнется архитектурная отделка станции. Ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов, — сказал он.

Заммэра добавил, что при отделке станции особе внимание уделяется световому оформлению. Планируется, что по окончании работ у пассажиров будет складываться ощущение солнечного света.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что новую станцию оборудуют элементами современной навигации метро. Проход на станцию выполнят через наземные павильоны и пешеходные переходы. Южный вестибюль будет соединен с существующим подземным переходом под Дмитровским шоссе.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к строительству станции Троицкой линии метро Москвы «ЗИЛ». По его словам, пассажиры в будущем с нее смогут пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца и на Бирюлевскую линию.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте