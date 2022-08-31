Песков заявил, что в Кремле пока не знают о формате проведения похорон Горбачева

На данный момент российское руководство не проинформировано о формате проведения похорон бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 31 августа.
— Пока не знаем, как все будет, какая будет процедура. Это же тоже будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока нет информации на этот счет, — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что также остается неизвестным участие президента России Владимира Путина в церемонии. По его словам, все формальности будут определены близкими покойного политика, передает РИА Новости.
Горбачев скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.
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