Песков заявил, что в Кремле пока не знают о формате проведения похорон Горбачева

Фото: Администрация президента РФ

На данный момент российское руководство не проинформировано о формате проведения похорон бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 31 августа.

— Пока не знаем, как все будет, какая будет процедура. Это же тоже будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока нет информации на этот счет, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что также остается неизвестным участие президента России Владимира Путина в церемонии. По его словам, все формальности будут определены близкими покойного политика, передает РИА Новости.

Горбачев скончался на 92-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

О смерти бывшего президента СССР высказались многое политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.