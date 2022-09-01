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Главные новости к утру 1 сентября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 1 сентября
Фото: Вечерняя Москва

Шесть человек погибли, один пострадал в результате аварии в Унцукульском районе Дагестана. ДТП случилось около 23 часов на 10-м километре автодороги Шамилькала — Временный, которая находится в горах.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил всех российских школьников с Днем знаний и подчеркнул, что в каждом из них заложен большой потенциал. Он отметил, что очень важно найти применение потенциалу, реализовав себя в жизни.

На Украине оскорбили папу римского из-за оценки спецоперации. Экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что папа римский Франциск якобы показал «интеллектуальную ограниченность» при оценке причин российской военной специальной операции на Украине.

Появление военных Североатлантического альянса на Украине приведет к началу ядерной войны. Об этом сообщается в американском издании Foreign Affairs. В статье отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить эскалацию конфликта, которая спровоцировала бы войну между Россией и НАТО.

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