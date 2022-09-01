Foreign Affairs: Появление солдат НАТО на Украине приведет к ядерной войне

Фото: flickr/nato

Появление военных Североатлантического альянса (НАТО) на Украине приведет к началу ядерной войны. Об этом сообщается в американском издании Foreign Affairs.

В статье отмечается, что пока Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить эскалацию конфликта, которая спровоцировала бы войну между Россией и НАТО.

— Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море около Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту, — сказано в материале журнала.

Авторы статьи призвали избегать такого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.

— Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Киеву важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS, — отмечается в статье.

30 августа американский генерал в отставке Марк Арнольд потребовал от США помочь Украине ударить вглубь России. Он назвал «огромной стратегической ошибкой» требование Запада к Украине не использовать полученное от союзников вооружение против РФ.