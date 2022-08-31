Американский генерал потребовал от США помочь Украине ударить вглубь РФ

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Соединенные Штаты и НАТО должны предоставить украинским властям оружие для удара вглубь России и разрешить Киеву провести такие атаки. К этому призвал во вторник, 30 августа, американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.

Он назвал «огромной стратегической ошибкой» требование Запада к Украине не использовать полученное от союзников вооружение против РФ.

— Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость, — заявил американский военный в эфире «24 канала».

По его мнению, украинская армия должна атаковать объекты, которые расположены «в сотнях километров вглубь России».

— Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям, — призвал Арнольд.

Он отметил, что Украине необходимо передать ЗРК Patriot, дальнобойные ракеты для РСЗО Himars и самолеты и боевые дроны, которые стоят на вооружении США.

30 августа Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины понесли значительные потери в результате неудачной попытки наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. В ведомстве отметили, что в ходе боев российские военные уничтожили шесть складов с оружием, девять пунктов управления противника в Николаевской, Запорожской областях и ДНР.