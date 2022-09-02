Главные новости к утру 2 сентября

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Неизвестный вооруженный человек попытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала мужчину. Известно, что пистолет, который злоумышленник направил в лицо политику, был заряжен, однако произошла осечка.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники идеологии Make America Great Again являются экстремистами, а это может угрожать стране.

Администрация американского президента Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с их руководством, следует из материалов переписки совместного заявления генеральных прокуроров штатов Миссури и Луизиана Эрика Шмитта и Джеффа Лэндри.

Пять сильных взрывов произошли в северо-западной части освобожденного российскими силами города Мелитополь, расположенного в Запорожской области Украины. Там сработала система противовоздушной обороны.

Объем запасов газа в подземных хранилищах на территории Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением голубого топлива в осенне-зимний период только на протяжении двух месяцев из шести, заявили в Газпроме.