Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главные новости к утру 2 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 2 сентября
Фото: Pexels

Неизвестный вооруженный человек попытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала мужчину. Известно, что пистолет, который злоумышленник направил в лицо политику, был заряжен, однако произошла осечка.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп и сторонники идеологии Make America Great Again являются экстремистами, а это может угрожать стране.

Администрация американского президента Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с их руководством, следует из материалов переписки совместного заявления генеральных прокуроров штатов Миссури и Луизиана Эрика Шмитта и Джеффа Лэндри.

Пять сильных взрывов произошли в северо-западной части освобожденного российскими силами города Мелитополь, расположенного в Запорожской области Украины. Там сработала система противовоздушной обороны.

Объем запасов газа в подземных хранилищах на территории Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением голубого топлива в осенне-зимний период только на протяжении двух месяцев из шести, заявили в Газпроме.

Социальные сети Взрывы Аргентина Газпром Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте