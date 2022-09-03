Представитель компании-участника оценила плюсы акции «Миллион призов»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству Москвы с предложением провести очередной этап акции «Миллион призов». Представитель сети универсамов «АВОСЬКА» Мария Марченкова рассказала «Вечерней Москве», в чем плюсы акции для бизнеса и потребителя.

По ее словам, акция пользуется большой популярностью у москвичей. Компании расширяют свою клиентскую базу и удерживают лояльность постоянных покупателей.

— Наша компания является давним партнером акции «Миллион призов», и, анализируя опыт прошлого сотрудничества, мы можем сделать выводы, что акция пользуется большой популярностью у граждан и имеет положительный отклик. Акция, несомненно, несет пользу обществу, так как поощряет активную гражданскую позицию среди жителей города и поддерживает бизнес. Нам как партнерам данная акция помогает привлекать новых клиентов и удерживать лояльность наших постоянных покупателей. Ее механика максимально прозрачна и проста в использовании как для покупателя, так и для партнера. Также она влияет на успешность проекта и его востребованность, — рассказала Марченкова.

В столице акцию «Миллион призов — #ВыбираемВместе» проводили уже несколько раз, и каждый раз она показывает отличные результаты. МТПП предлагает в этом году традиционно провести акцию среди участников онлайн-голосования.

Участвуя в программе, предприниматели могут выйти на новую аудиторию: даже если кто-то не знал о какой-либо компании, то узнает благодаря акции. «Миллион призов» и другие акции и программы, которые проводит правительство Москвы, — это прекрасная реклама, привлечение новых посетителей и увеличение спроса. Таким образом, рост продаж и привлечение новых клиентов — главный результат, который ожидают предприниматели.

В четверг, 1 сентября, горожане, которые могут проголосовать онлайн на предстоящих выборах муниципальных депутатов, начали получать сообщения с уникальными кодами программы «Миллион призов». Коды будут разосланы в течение нескольких дней. Для их активации москвичам необходимо принять участие в онлайн-голосовании не позднее 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе участников выборов оповестят через СМС. Кроме того, москвичи смогут самостоятельно узнать результаты на сайте программы.

Для получения выигрыша код должен быть активирован до 26 сентября включительно. Полученные баллы можно обменять на промокоды до 14 декабря. Уточняется, что москвичей, которые выиграли автомобиль, оповестят о получении приза дополнительно.