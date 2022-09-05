Врач дала советы, как бороться с осенней депрессией

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Симптомы осенней хандры можно свести к минимуму, составив личный «бизнес-план», направленный на повышение самооценки. Такой совет дала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Как отметила специалист, самый эффективный подход к борьбе с осенней депрессией — сведение к минимуму ее разнообразных проявлений. Это и сниженное настроение, и апатия, и бессонница, и актуализация болевых симптомов, передает РИАМО.

При появлении подобных симптомов необходимо создать некий «бизнес-план», куда, помимо необходимой работы и заботы о родных и близких, должны быть включены, например, занятия, направленные на повышение собственной самооценки. Также в такой план нужно включить занятия, приносящие радость.

Кроме того, необходимо позаботиться о наличии свободного времени.

Ранее синоптики сообщили о резкой смены погоды в Подмосковье. В регионе похолодалоо на 13-15 градусов. Бабьего лета в регионе стоит ожидать в период с 20 по 25 сентября регион попадет в положительную аномалию температуры, на смену циклону придут западные и юго-западные потоки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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