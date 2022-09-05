Судьба одного туриста на Ключевском вулкане на Камчатке остается неизвестной

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Судьба одного из туристов остается неизвестной после трагического восхождения группы на Ключевский вулкан на Камчатке. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Предполагается, что в живых могли остаться трое из двенадцати человек, которые совершали восхождение, передает Telegram-канал «Москва 24».

До этого сообщалось, что пятеро из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Группа начала восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Позже стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей. 5 сентября стало известно, что количество погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек.

5 сентября стало известно, что вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка.

Горный гид, альпинист Дмитрий Полковников рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах трагедии в Камчатском крае. По его словам, многие туристы относятся к восхождению на серьезные высоты как к развлечению и не понимают, что рискуют своей жизнью.