Центр занятости «Моя работа» подготовил новые мероприятия для трудоустройства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости населения «Моя работа» подготовил новые мероприятия для соискателей, где горожане смогут пройти деловые игры и мастерские трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 сентября.

— Мы учитываем современные подходы и образовательные технологии при разработке своих мероприятий. В стремительно развивающемся цифровом мире сделали ставку на геймификацию, групповое взаимодействие и отработку конкретных навыков и ситуаций при трудоустройстве, — сказал директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

Отмечается, что в рамках новых мероприятий москвичам помогут определить критерии выбора профессии, подготовиться к собеседованию, понять требования работодателей и так далее. Принять участие в занятиях можно по предварительной записи на портале центра занятости, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа сообщалось, что «Моя работа» активно взаимодействует с ретейлером IKEA на фоне массового высвобождения ее сотрудников. Специалисты центра подобрали вакансии под профили всех сотрудников.