Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Центр занятости «Моя работа» подготовил новые мероприятия для трудоустройства

Александр Афонин
Город
Центр занятости «Моя работа» подготовил новые мероприятия для трудоустройства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости населения «Моя работа» подготовил новые мероприятия для соискателей, где горожане смогут пройти деловые игры и мастерские трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 сентября.

— Мы учитываем современные подходы и образовательные технологии при разработке своих мероприятий. В стремительно развивающемся цифровом мире сделали ставку на геймификацию, групповое взаимодействие и отработку конкретных навыков и ситуаций при трудоустройстве, — сказал директор центра занятости «Моя работа» Андрей Тарасов.

Отмечается, что в рамках новых мероприятий москвичам помогут определить критерии выбора профессии, подготовиться к собеседованию, понять требования работодателей и так далее. Принять участие в занятиях можно по предварительной записи на портале центра занятости, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа сообщалось, что «Моя работа» активно взаимодействует с ретейлером IKEA на фоне массового высвобождения ее сотрудников. Специалисты центра подобрали вакансии под профили всех сотрудников.

Трудоустройство Мероприятия Москва Занятость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Все мнения
О проекте