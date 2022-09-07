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В Германии предупредили, что худшее с ценами на газ еще впереди

Егор Провоторов
В мире
В Германии предупредили, что худшее с ценами на газ еще впереди
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Даже по окончании российской специальной операции на Украине цены на газ не рухнут мгновенно, а «худшее еще впереди», заявил в среду, 7 сентября, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

По словам функционера, это тяжелое бремя энергетического кризиса будет лежать на потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих нескольких лет, пишет РИА Новости.

Как отмечает Маубах, уже сегодня цены на оптовых рынках выросли двадцатикратно по сравнению с теми, что были два года назад. При этом глава энергетической компании из ФРГ выразил сомнение относительно перспектив возобновления сотрудничества с «Газпромом».

Он напомнил, что защищал «Газпром» как надежного поставщика даже после начала спецоперации, однако теперь это партнерство вряд ли будет восстановлено. Сейчас Uniper ищет замену российскому газу в том числе в Австралии.

Накануне обозреватель Сэл Гилберти в своей статье для Forbes написал, что после резкого падения экспорта газа по «Северному потоку» в странах ЕС произойдет опустошение экономики.

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