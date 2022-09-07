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«Термоядерная русофобка»: Медведев прокомментировал назначение Трасс

Евгений Белоусов
В мире
«Термоядерная русофобка»: Медведев прокомментировал назначение Трасс
Фото: Правительство РФ

Лиз Трасс, вступившая в должность премьер-министра Великобритании, ничем не лучше своего предшественника Бориса Джонсона. Об этом в среду, 7 сентября, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла. Новая премьерша: некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем, — заявил он.

По словам Медведева, Трасс старается походить на Маргарет Тэтчер, однако не обладает и пяти процентами ее таланта и способностей. Надеясь побороть энергетический кризис в Великобритании, Трасс рассорится со всеми союзниками, после чего с позором уйдет с поста, написал Медведев в Telegram-канале.

6 сентября Трасс встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II, которая поручила ей сформировать новое правительство. За ее кандидатуру отдали свои голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии.

О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы». По словам общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, избрание Трасс многие специалисты уже называют катастрофой, потому что эта леди является весьма глупой и агрессивной.

При этом во время первой речи Трасс в качестве нового премьер-министра протестующие включили музыку и начали громко гудеть.

Дмитрий Медведев Великобритания Лиз Трасс
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