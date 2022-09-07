Путин отреагировал на фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц может сколько угодно фотографироваться на фоне турбины для «Северного потока», но вернуть ее России все равно придется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 7 сентября.

— Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество, — сказал глава государства.

Фотография Шольца на фоне турбины была сделана в начале августа. Тогда канцлер лично осмотрел деталь и заявил, что она прекрасно подготовлена, а препятствий для ее подключения нет, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней оставшейся турбине. Уточняется, что представители Газпрома уже отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что разговоры о запуске «Северного потока — 2» поднимались неоднократно, однако на практике принятие подобного решения сулит появление недовольства со стороны некоторых европейских стран.