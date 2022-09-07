Mirror: Улыбка Путина на учениях «Восток-2022» заставила Британию понервничать

Фото: Администрация президента РФ

Реакция президента России Владимира Путина на доклад замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова во время стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» говорит об отличном состоянии армии страны. Об этом заявила журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен в среду, 7 сентября.

— Путин на учениях «Восток-2022» дал понять, что российские военные продолжают действовать в штатном режиме, параллельно участвуя в специальной военной операции на Украине, — цитирует Левен РИА Новости.

6 сентября Путин и министр обороны Сергей Шойгу посмеялись в ходе наблюдения за учениями «Восток-2022» во время доклада Юнус-Бека Евкурова.

5 сентября российский лидер прибыл во Владивосток. Он отправился на полигон Сергеевский в Приморье, чтобы понаблюдать, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», а после принял участие в Восточном экономическом форуме.

Во Владивостоке президент также провел совещание с представителями Министерства обороны после приезда на полигон Сергеевский. На встрече присутствовали глава оборонного ведомства и руководитель Генштаба Вооруженных сил РФ, совещание проходило в закрытом режиме.