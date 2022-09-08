Главные новости к утру 8 сентября

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В Мелитополе Запорожской области взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». Данные о пострадавших уточняются.

Жители Ялты собрались около здания МВД. Они потребовали, чтобы сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в убийстве, который ранее был отпущен. В городе во вторник, 6 сентября, убили мужчину. По словам местных жителей, его сначала жестоко избили, а потом нанесли ему 36 ножевых ранений.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными. Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в РФ и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах Европейского союза механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.

В Министерстве финансов РФ предложили провести «приватизацию» пенсионных накоплений, передав их в собственность россиянам. Данное предложение было озвучено на презентации министерства и Центробанка. Инициатива предусматривает предоставление гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору.

Украинские власти ввели санкции в отношении 606 представителей власти России. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в отношении этих лиц уже принят ряд дипломатических, политических и юридических мер.