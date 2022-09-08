Агроном дал советы дачникам, как спасти урожай от заморозков

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Агроном Владимир Викулов рассказал садоводам, как спасти урожай от первых заморозков.

Эксперт пояснил, что поздние сорта яблок, красной смородины и малины сейчас дают последний урожай. Эти плоды могут померзнуть, если столбики термометров опустятся до минус 2-3 градусов.

— Поэтому их лучше убирать именно до наступления такой погоды, чтобы не потерять урожай, потому что ягода сразу потечет при сборе, малину даже будет сложно убрать после заморозка. Самое главное — успеть убрать яблоки, потому что если плоды подмерзнут, для дальнейшего хранения они будут непригодны, — пояснил Викулов в комментарии «Невским новостям».

Заморозки также могут погубить урожай и листву помидоров, перцев и огурцов. Защитить их от холодов можно, накрыв пленкой из любого нетканого материала.

В Ленинградскую область пришло похолодание. Вероятность заморозков по территории сохраняется с 8 по 11 сентября, сообщает Царьград.

Августовская засуха не оказала влияния на урожай, потому что обильные осадки были весной и в июне. Они позволили почве накопить влагу. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.