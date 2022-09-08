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Андрей Бочкарев: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Новая развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Открытие транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 километра дорог, в том числе четырех искусственных сооружений протяженностью 1,6 километра. На участке возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда, — рассказал он.

По словам заммэра, в рамках реконструкции развязки также были построены надземный пешеходный переход через улицу Осташковскую, четыре лестничных схода и установлено 550 метров шумозащитных экранов. Помимо этого, специалисты обустроили четыре остановки для общественного транспорта.

— Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек, — подчеркнул глава Строительного комплекса.

Он добавил, что новая развязка заметно увеличит пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской благодаря перераспределению транспортных потоков и реорганизации проблемных зон.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии движения по новой развязке, которая связывает МКАД с Осташковским шоссе.

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