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Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone при поставках параллельным импортом

Александр Афонин
Общество
Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone при поставках параллельным импортом
Фото: Unsplash

При поставке нового iPhone 14 механизмом параллельного импорта его стоимость будет минимум на 30 процентов выше. Такое мнение выразил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в четверг, 8 сентября.

— Если говорить про параллельный импорт, то первые поставки придут в начале октября. Цены там будет выше, чем на сером рынке минимум процентов на 30, — сказал он.

Эксперт добавил, что в первые дни продаж в России стоимость новинки окажется в полтора–два раза выше европейской. Это связано с тем, что поставка продукта будет осуществляться контрабандой и маркетплейсы смогут выставлять свою цену.

Муртазин отметил, что примерно через неделю после релиза новинка поступит в Россию по европейской цене с поправкой на курс. Это значит, что наценка составит примерно 10 процентов, передает радио Sputnik.

В первые дни продаж в России стоимость iPhone 14 будет запредельно высокой. Позднее цена на «яблочные» смартфоны снизится, но сильного падения стоимости ожидать не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

7 сентября компания Apple в ходе осенней презентации продемонстрировала новые смартфоны линейки iPhone 14. Стоимость нового iPhone 14 достигает 799 долларов, а версии Plus — 899.

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