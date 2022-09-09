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Вице-мэр Ракова: Раздел с личным анамнезом стал доступен пользователям электронных медкарт старше 15 лет

Георгий Соланович
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Вице-мэр Ракова: Раздел с личным анамнезом стал доступен пользователям электронных медкарт старше 15 лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жителям Москвы старше 15 лет стал доступен новый раздел электронной медкарты «Мои данные», в нем подростки смогут самостоятельно вносить информацию о своем здоровье. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 9 сентября.

По словам заммэра, раньше данные о здоровье несовершеннолетнего ребенка могли вносить только их родители. По последним данным, в электронной медкарте насчитывается более 800 тысяч записей о личном анамнезе.

— За два года москвичи внесли более 800 тысяч записей о личном анамнезе в раздел электронной медкарты «Мои данные». С учетом такой востребованности сервиса мы открываем возможность вносить данные в том числе и москвичам старше 15 лет — ранее сервис был доступен только совершеннолетним пользователям медкарт, — заявила Ракова.

Она отметила, что в «Мои данные» можно внести информацию о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарственных препаратах и особенностях образа жизни. На стартовой странице раздела в электронной медкарте отображается статус и процент заполнения анкеты.

Заммэра подчеркнула, что нововведение поможет врачам получить более полную картину о здоровье пациента, а также оценить возможные риски и поставить более точный диагноз.

До этого Ракова рассказала об уникальной программе обучения сотрудников скоропомощных комплексов.

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