Россия возобновила поставки газа в Латвию

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В Латвию вновь поступает российский природный газ. Об этом сообщил латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля в связи с нарушениями условий отбора, однако уже с 5 августа импорт российского газа возобновился. Теперь прокачка газа из России полностью налажена.

По словам представителя компании Даце Балтаболы, сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа, передает ТАСС.

Накануне глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами, которые были выданы третьими государствами.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к подорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам. Он отметил, что новый запрет Евросоюза усложнит процесс получения визы. Кроме того, нельзя будет получить визу на долгий срок.