«Лицемерка!»: Меган Маркл раскритиковали после поста в память о Елизавете II

Фото: royal.uk

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл опубликовала на своем благотворительном сайте послание, посвященное ушедшей из жизни королеве Великобритании Елизавете II. Однако поклонники не поняли этого жеста и раскритиковали Маркл за то, что та скорбит онлайн.

— Лучше бы ничего не говорила! Какое лицемерие! Заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе! — написали разгневанные пользователи.

Такая агрессия в сторону Маркл объясняется еще и тем, что супруга принца Гарри не приехала к королеве в Балморал после сообщений о том, что ее состояние ухудшилось, передает StarHit.

Вся королевская семья собралась вокруг королевы в последние часы ее жизни. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал прибыли дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю. Также сообщалось, что к королеве должен был прибыть принц Гарри, но без жены.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.