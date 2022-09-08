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Принц Гарри посетит Елизавету II в Балморале без Меган Маркл

Евгений Белоусов
В мире
Принц Гарри посетит Елизавету II в Балморале без Меган Маркл
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри посетит королеву Великобритании Елизавету II, состояние которой резко ухудшилось, без своей супруги Меган Маркл. Об этом в четверг, 8 сентября, со ссылкой на источник сообщает Sky News.

Уточняется, что Маркл останется с детьми в Виндзоре. Она также не посетит мероприятие в Лондоне, на котором она должна была присутствовать. Однако планы Маркл могут еще измениться, и она позже также отправится в Шотландию к королеве.

Визит к королеве также пока не планирует и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собирается вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю.

Позднее в СМИ распространились сообщения о смерти королевы. Однако все они оказались фейком. Изначально сообщение о смерти королевы появились в фейковом аккаунте газеты Guardian. Однако само издание ни на своем сайте, ни в социальных сетях подобной информации не публиковало.

Меган Маркл Елизавета II принц Гарри Великобритания
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