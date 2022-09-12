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Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» на стадионе «Ростов Арена» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 4:2.

СМИ на Украине сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей.

Кандидаты партии «Единая Россия» лидируют на муниципальных выборах в Москве. Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов. В онлайн-голосовании участвовали 1 748 616 избирателей.

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Соединенных Штатов (US Open) 2022 года. В финальном матче 19-летний спортсмен победил норвежца Каспера Рууда. Алькарас побил достижение Ллейтона Хьюитта, который стал первой ракеткой мира в 20 лет и 9 месяцев.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о переходе Берлином красной черты. Он подчеркнул, что накачка Украины вооружениями, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», — это путь в никуда.