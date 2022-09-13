«Мы бы еще не такое отчебучивали»: Собчак оправдала заносчивость Карла III

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II престол унаследовал ее сын Карл III. Он уже успел показать свою заносчивость перед свитой. Телеведущая Ксения Собчак объяснила поступки нового короля долгим ожиданием положения.

— Ну должен он хоть на старости лет-то оторваться! Больше 70 лет трон ждать — мы бы с вами еще не такое отчебучивали, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет об одном из выступлений Карла III. Перед тем как сесть за стол, он указал на канцелярские принадлежности, требуя их побыстрее убрать. Видео с недовольным лицом короля быстро разлетелось в Сети.

Накануне сообщалось, что король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к британскому парламенту и пообещал следовать примеру королевы Елизаветы II. Перед началом его речи выступили спикер общин Линдси Хойл и спикер палаты лордов Джон Макфолл, которые поклялись верно служить новому королю.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».